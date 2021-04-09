السعودية اليوم / لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش عن بعد تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع



الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حمود المزيد.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1442 / 1441هـ، حول أداء الهيئة خلال عام التقرير، والمحال إلى اللجنة لدراسته.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة وإيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وما استجد لدى اللجنة من ملاحظات تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها التي سيتم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

وتعد لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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17:04ت م

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