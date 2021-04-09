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التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط

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الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف "دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن هناك محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب.

وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، كما أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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