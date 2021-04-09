شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عام للتطعيم دون موعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت وزارة الصحة جميع مراكز اللقاح التابعة للوزارة في مناطق المملكة والتجمعات الصحية والشركات المتعاونة مع وزارة الصحة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة، واستقبال من تجاوزت أعمارهم 80 عاما بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة، مع توفير خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل وإعطاء الأولوية في التطعيم لهذه الفئة دون انتظار، وأن تلتزم جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة بتسجيل بيانات المطعمين من هذه الفئة بشكل فوري في منصة صحة NVR وفي القوائم غير المتصلة بالشبكة ( OFFLINE SHEETS ) وفي حال عدم توفر المنصة بالإضافة إلى نظام EoD ، وأن تلتزم الشركة المشغلة بسحب بيانات هذه الفئة من منصة صحة وتسجيلهم في نظام صحتي لموعد الجرعة الثانية.