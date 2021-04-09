الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

التحالف يتصدى للهجمات الإرهابية:

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد جرائم حرب.

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