فيديو يوثق وجود أسماك بشعر وأرجل !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- متابعة

وثق مقطع فيديو التقطته غواصة في أعماق المحيط، لحظة ظهور مخلوقات بحرية غريبة وغير مألوفة في المحيطات يكسوها شعر بني، وذلك في قاع بحيرة وورث لاغون في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهرت اللقطات زوجًا من الأسماك غير المألوفة، مغطاة بقشور تشبه الشعر، وبدت كأنها تسير على قدمين عبر الرمال.

واحدة من أكثر أنواع الأسماك غرابة

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سوزان غاردنر، 64 عامًا، هي من التقطت صور هذه الأسماك الغريبة، موضحة أن ما صادفته هو سمكة الضفدع المشعر، وهي واحدة من أغرب الأسماك وأكثرها روعة في المحيط، وفقًا لخبراء علوم البحار.

ويكسو سطح هذا النوع من الأسماك أشواك غير منتظمة الترتيب، والتي تشبه الشعر وتسمح للسمكة المفترسة بالاندماج مع المرجان والأعشاب البحرية، مما تساعدها على نصب كمين للفريسة.

أما الأرجل التي تظهر تحت السمكة، فهي عبارة عن زعانف صدرية معدلة تسمح لهم بالسير على طول قاع المحيط بحثًا عن فريسة.

وعن طريق الحظ، استطاعت الصيدلانية المتقاعدة، سوزان، من العثور على الأسماك خلال ممارستها لهوايتها المفضلة، وهي الغوص في البحيرات القريبة، مضيفة: لقد رصدت حركة غريبة خلال غوصي، فذهبت للتحقيق.

وتابعت: اقتربت منهم وأدركت أن هذه أسماك الضفادع المشعرة، التي كانت تتخبط في المياه الضحلة، نحن محظوظون لرؤيتهم وهم يتكاثرون هنا كل عام.



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