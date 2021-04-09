شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة على متنها أكثر من 247 طنًا «مساعدات غذائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طنًا و200 كيلوغرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، مأرب، شبوة.

وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.