شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تطعيم «كورونا» لمن تجاوز الـ60 دون موعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الصحة المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم لقاح كورونا (كوفيد-19) باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق، وكذلك جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد.

وأكدت الوزارة في تعميم اطلعت عليه "الخليج 365" ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة التأكد من الحالة الصحية للأشخاص عن طريق سؤالهم عن أي أعراض طبية قد تشكل مانعاً طبياً لتلقي اللقاح.