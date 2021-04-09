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«الصحة»: تطعيم «كورونا» لمن تجاوز الـ60 دون موعد

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جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الصحة المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم لقاح كورونا (كوفيد-19) باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق، وكذلك جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد.

وأكدت الوزارة في تعميم اطلعت عليه "الخليج 365" ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة التأكد من الحالة الصحية للأشخاص عن طريق سؤالهم عن أي أعراض طبية قد تشكل مانعاً طبياً لتلقي اللقاح.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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