السعودية | التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن "محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

ومساء الخميس، أفاد التحالف بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان في السعودية.

والثلاثاء، قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وكثفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيا تصعيد هجماتها ضد السعودية في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية في مواجهة الجيش اليمني والمقاومة.