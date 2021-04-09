شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 44 % من العدوى تحدث قبل ظهور الأعراض على المصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة أن 44 % من حالات عدوى كورونا المستجد تحدث قبل ظهور أعراض كورونا على المصاب، داعية إلى الحرص على الكمامة والتباعد .

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة عن تسجيل (904) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (540) حالة، كما تم تسجيل (9) وفيات جديدة.

وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يصل إلى (396758) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (382198) حالة.