شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تعلن تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى "تواصل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى تواصل لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات.

وقالت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية، ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيق المستفيدين عن تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأشارت إلى أن من بين المشكلات التي تعمل خدمة تواص على معالجتها تلك المتعلقة بالجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، ونقل الخدمات، وتعديل المهن.