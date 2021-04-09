شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسباب إقبال المواطنون على ممارسة الكرة الطائرة في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد برنامج "mbc في أسبوع" أسباب حرص الكثير من الكبار والصغار على ممارسة الكرة الطائرة بالمملكة في شهر رمضان.

وأكد المواطنون أن كرة الطائرة اللعبة الأكثر شعبية خلال شهر رمضان، فهي لعبة جماعية ذات طابع مميز يقوم بأداءها مجموعة من الأشخاص ينقسموا إلى فريقين كل فريق مكون من 6 لا عبين.

وأضافوا أنها لعبة محبوبة لدي الرياضيين في المجتمع السعودي، ولاتحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين ولعبة سهلة ولاتحتاج جهد.

وتابعوا أن الكثير يتجه في رمضان إلى كرة الطائرة بعكس الأيام الأخرى يفضلون كرة القدم، مؤكدين أنها أسهل رياضة ومجهودها قليل هي

وأشاروا إلى أنها لعبة رمضانية وإمكانياتها بسيطة، وفيها تحديات وحماس وتغيير روتين.