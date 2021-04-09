شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد المواطن "على الضبعان" قصة رفضه بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال، وقرار تبرعه بكليته لفتاة يتيمة تدعى "عائشة".

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن تبرعه للفتاة جاء خلال عمله كمدير تنفيذي لجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل.

وأوضح أن عائشة كانت من ضمن المرضى الذين تنقلهم الجمعية إلى مراكز الغسيل، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي،لافتا إلى أنه تواصل مع المشرف على ملفات المرضى، وطلب ملف الفتاة، وبعدها اكتشف أن 3 أيام من أيام دراسة الفتاة تضيع في مراكز الغسيل الكلوي لذلك قرر التبرع لها.

ولفت إلى أن أحد الأشخاص عرض عليه أن يتبرع بجزء من كبده لصالح رجل أعمال مقابل الحصول على 3 ملايين ريال، لافتا إلى أنه رفض الحصول على المال، وقرر التبرع له بشكل مجاني لوجه الله إلا أن المستشفى قالت له أنه لا يمكن إجراء عمليتي تبرع بالكبد والكلى في نفس الوقت، وأن عليه اختيار التبرع لشخص واحد، فاختار "عائشة".