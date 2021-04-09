شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي "الستين" بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض عودة طريق صلاح الدين "الستين" لمساره الطبيعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ونبه بإزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي، وعودة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.

وأكد أن عودة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة، ابتداءً من تقاطعه مع شارع علي عزت بيغوفيتش وحتى تقاطعه مع شارع الظهران.

الرياض