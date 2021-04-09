اخبار السعوديه

إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي "الستين" بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي "الستين" بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض عودة طريق صلاح الدين "الستين" لمساره الطبيعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ونبه بإزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي، وعودة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.

وأكد أن عودة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة، ابتداءً من تقاطعه مع شارع علي عزت بيغوفيتش وحتى تقاطعه مع شارع الظهران.

الرياض

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا