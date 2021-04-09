شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 904 إصابات جديدة والحالات الحرجة تواصل الارتفاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 904 حالة جديدة بفيروس ورونا وتعافي 540 حالة جديدة ، فيما توفيت 9 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 401 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 169 إصابة ، والمنطقة الشرقية 143 إصابة ، ومنطقة عسير 39 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 25 إصابة ، ومنطقة حائل 25 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأشارت وزارة الصحة أن الحالات الحرجة تواصل الإرتفاع وسجلت 898 حالة وجميعها بالعنايات المركزة .

وتدعو وزارة الصحة إلى ضروة الإستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتوافد على مراكز اللقاح المجانية سواءً للمواطن أو المقيم للتحصين ضد الوباء ، مؤكدة على مأمونية اللقاح وفاعليته على مختلف الأنواع التي توفرها المملكة .