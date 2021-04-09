شكرا لمتابعة خبر عن 27 ألف ريال غرامة على مؤسسة حاولت بيع برامج لفك القنوات الفضائية المشفرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): غرمت هيئة الملكية الفكرية مؤسسة قامت بالإحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع 27 ألف ريال ، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات . غرمت هيئة الملكية الفكرية مؤسسة قامت بالإحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع 27 ألف ريال ، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات . وأكدت هيئة الملكية الفكرية أن فعل هذه المؤسسة يعد انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ، مشيرة إلى ضرورة الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق كي تتجنب العقوبة وتحترم حقوق الملكية الفمرية .