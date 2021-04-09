شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تتوعد بالسجن والغرامة لكل من يتعدى على الآثار بأي صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة اليوم الجمعة من جريمة التعدي على المواقع الأثرية والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلصاق إعلانات عليها أو غيرها من المخالفات .

وأكدت النيابة العامة أن كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سته أشهر وتصل إلى 7 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال .

كما يعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو مواقع تراث عمراني بإتلاف أو تحريره أو إزالته أو نبشه أو تغيير ملامحه أو تنقيب عن الآثار بدون ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن 3 شهور وتصل إلى 3 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال وتصل إلى 300 ألف ريال .

كما يُعاقب كل قلد أثر أو زيف أثريته أو قام بهدم كلي أو جزئي داخل حدود موقع الآثار أوبنى عليها دون الحصول على ترخيص وكذلك من خالف شروط الإرتفاق لمواقع الآثار أو انتشل عمداً أثر غارق أو نقله لمكانه بالسجن مدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال .