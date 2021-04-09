شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المرور" يوضح الفرق بين الإشارة الحمراء المتصلة والمتقطعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الإشارة المتقطعة تعنيما يلي :

- وجوب وقوف المركبة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاه .

- الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مداخل الكباري .

- الإشارة للإيقاف الإضطراري لحركة السير مثل مرور سيارة الإإسعاف .

أما إذا صدرت إشارة حمراء متصلة فيجب وقوف المركبة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور .