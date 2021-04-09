شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. زحام وعمالة مخالفة في سوق لبيع الخضار بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد منطقة الشرقية فوضى وعشوائية في بيع الخضار مما يؤدي لعدم الإلتزام بأية إجراءات وقائية .

وأظهر مقطع فيديو زحام كبير في أحد أسواق الشرقية وعدم تباعد أو التزام بالكمامات أثناء بيع الخضار وفي نفس الوقت زيادة إقبال المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، وفقاً للإخبارية .

وطالب أهالى المنطقة الشرقية بتكثيف الرقابة على هذه الأسواق ومعاقبة العمالة المخالفة وفرض الإجراءات الوقائية للحفاظ على جهود المملكة في مواجهة الوباء .