شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث المسجد النبوي يكشف الإجراءات التي سوف تطبق في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضح جمعان العسيري المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الإجراءات التي سوف تطبق في شهر رمضان المبارك.

وقال العسيري خلال حديثه قناة " السعودية " أنه سيكون فتح الحرم قبل الفجر بساعة ويغلق بعد صلاة العشاء للتعقيم والتطهير لجميع مرافق المسجد النبوي.

وأضاف أن الصلاة سيكون10 ركعات وستكون الصلاة للفروض الخمس محصورة على العاملين والموظفين، سيتم تقديم الماء والتمر لجميع المصلين وتعليق الاعتكاف ووجبة السحور.

وأوضح أنه على كل شخص يأتي إلى المسجد أن يكون أخذ لقاح فيروس كورونا ودخل على تطبيق توكلنا، واعتمرنا، وذلك حماية للمصلين.