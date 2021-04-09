شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان على أن طاعة الله خير مغنم فتقوى الله باتباع ما أمر والكف عن ما نهى عنه وزجر.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "إن الإنسان مفتون بشهوات الدنيا وملذاتها, منغمس في زخرفها وزينتها مستغرق في همومها ومشاغلها , قال تعالى (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)".

وأردف البيعجان: "إنه قد أقبل عليكم شهر رمضان أفضل الأوقات وأعظم مواسم الطاعات شهر عبادة وتوبة واستغفار شهر طاعة وإنابة وانكسار شهر عزوف عن الدنيا وإقبال على الآخرة شهر عزوف عن الشهوات والملذات وإقبال على العبادة والطاعات".

وأوضح فضيلته أن الإسراف على النفس باقتراف المحرمات وارتكاب المحظورات وتعريض النفس للعقاب وللمساءلة والحساب كله داخل في ظلم النفس وانتهاك حرمة الأشهر الحرم, قال الله تعالى (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ )، مشيراً إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكما يختار لأمته أيسر الأعمال كي يشق عليهم.

وحث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، المسلمين على استقبال شهر رمضان استقبال الفرحين بفضل الله ونعمته الراجين لمغفرته ورحمته, لا استقبال العابثين المستهترين المستهزئين بحرمته , قال تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ).

وأضاف فضيلته أن رمضان شهر التوبة ، وشهر الجود ، وشهر القرآن وشهر الدعاء ، وشهر الطاعة ، وشهر الرحمة.

وقال: "إن النفس تحتاج إلى رياضة وتدرج ومقدمات والسمو والارتفاع يحتاج إلى سلم وممهدات , وأفضل ما يستعان به على الطاعة ويستقبل به رمضان هو التوبة وتجديد العهد مع الله بحزم وعزم وإقبال, فإن التخلص من أثقال الذنوب محفز على الجد وحسن العمل ومعين على الثبات وتزكية النفس وإصلاح الخلل , قال تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ).

وبين إمام خطيب المسجد النبوي الشريف أن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، وإنه ليبذل وسعه في مواسم الخير وفضائل الأوقات ليضل الناس عن الهدى ويحول بينهم وبين نفحات الرحمة والمغفرة، ويصدهم عن طاعة ربهم ويفوت عليهم الخير الكثير، فالكيس من دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

وختم فضيلته الخطبة بالتحذير من الغفلة فإنها داء عضال، ومقت ووبال، تقطع الصلة بين العبد وربه، فلا يشعر بإثمه، ولا يقلع عن وزره، ولا يتوب من ذنبه، فلا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، تمر به مواسم الخير وفضائل الأوقات وهو في سبات الغفلة لم ينتبه , يبصر فلا يعتبر ويوعظ فلا ينزجر ويذّكر فلا يدكر , قال تعالى (وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ).