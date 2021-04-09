شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري " يوضح حكم توكيل شخص لآخر كي يحج عن جده المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم توكيل آخر بالحج عن جده وجدته المتوفيين .

وأكد الشيخ سعد الشثري في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجوز أن ينوب الإبن أو الإبنه عن المتوفي أو المريض في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حج عن أبيك واعتمر .

وأضاف الشيخ الشثري أنه لا يجوز أن لهذا الشخص أن يدفع مال لأحد كي يحج عن جده أن تكون في مشاريع خير صدقه حتى لا يكون الحج مقصد للتكسب .