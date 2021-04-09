شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف عفوي طريف من طفلة لرجل أمن في إحدى مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف عفوي طريف ، عبرت طفلة عن إعجابها برجل أمن يقف أمام أحد المولات بالمملكة وتبادلت معه التحية ببراءة طفولية لافتة .

وأظهر مقطع فيديو متداول الطفلة وهي تسير نحو رجل الأمن ملوحة بيدها كما تقدم رجل الأمن نحوها وحياها ووضع يده على رأسها تقديراً لها .

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أكدوا على الروابط العميقة مع رجال الأمن الساهرين على أمان المواطن والمقيم .