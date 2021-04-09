شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح شروط التوبة لمن ارتكب فاحشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم من فعل الفاحشة ثم تاب توبة نصوحة .

وأكد الشيخ سعد الشثري في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب أن تتوفر في التوبة شروطاً كي تكون مقبولة كالندم على الماضي والإقلاع عن الذنب وعزم جازم على عدم العودة إليه وأن يكون ذلك طلباً لرضا الله تعالى لا لمقصد دنيوي وأن يكون ذلك في زمن الإمهال وإذ كان هناك حقوق للعبد ردها .

وأضاف الشيخ الشثري أن العبد إذا لم يكن على يقين من نفسه بأن توبته صادقة فلا تأمن أن تكون مقبولة وقد يموت على المعصية ، وإذا كان صادقاً فإنه يكثر من الطاعات لأنه استشعر الخوف من الله تعالى .

واضاف الشيخ الشثري أن هناك حق لله تعالى وهو يمكن العفو عنه بالتوبة وحق للخلق ويجب رده .