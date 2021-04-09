جريمة قتل بتبوك بسبب من يقيم الأذان بالمسجد !

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لقي مؤذن وشخص آخر مصرعهما داخل مسجد في حي البوادي بمنطقة تبوك، في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر إن رجلًا سبعينيًا أقدم على قتل المؤذن وشخص آخر داخل مسجد، عند صلاة الفجر.

وكشفت مصادر إن الجاني (70 عامًا)، يعاني من اضطرابات نفسية.

وقالت المصادر إن الجاني طعن المؤذن (٦٤ عامًا)، وشخصًا آخر (٧٥ عاما)؛ لخلاف على من يقوم بإقامة الأذان بالمسجد.

و الجهات الأمنية (بجهود البحث الجنائي)، حددت موقع الجاني في وقت قياسي جدًا، وتم القبض عليه فورًا. Source almnatiq





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