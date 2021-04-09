«المرور»: هكذا تتعامل مع الإضاءة المتقطعة والمتصلة للإشارة الحمراء

الرياض - محمد عبدالله - خلال تنويه توضيحي لسائقي المركبات
أوضح المرور السعودي، الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» حين تصدر إضاءة حمراء متقطعة، يجب عليك الآتي:
- وجوب وقوف المركبة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاة.
- الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مدخل الكباري.
- الإشارة للإيقاف الاضطراري لحركة السير، مثال: مرور سيارة الإسعاف.
أما حين تصدر إضاءة متصلة، فيجب وقوف المركبة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور.
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