«التأمينات»: منافع فرع المعاشات قاصرة على السعوديين فقط

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن غير السعودي لا يستفيد من منافع فرع المعاشات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا مقيم مسجل في التأمينات الاجتماعية نحو 7 سنوات كيف أستفيد منها وإذا ما بغيت أكمل أقدر أسحب المبلغ المدفوع؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي التأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «غير السعودي لا يستفيد من منافع فرع المعاشات ويمكنه الاستفادة من منافع النظام في حال تعرضه لإصابة عمل لا قدر الله، وللمزيد نأمل زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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