مصرع مؤذِّن وشخص آخر داخل مسجد في حي البوادي بمنطقة تبوك

لقي مؤذن وشخص آخر مصرعهما داخل مسجد في حي البوادي بمنطقة تبوك، في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن رجلًا سبعينيًا أقدم على قتل المؤذن وشخص آخر داخل مسجد، عند صلاة الفجر.

وكشفت مصادر «عاجل»، إن الجاني (70 عامًا)، يعاني من اضطرابات نفسية.

وقالت المصادر إن الجاني طعن المؤذن (٦٤ عامًا)، وشخصًا آخر (٧٥ عاما)؛ لخلاف على من يقوم بإقامة الأذان بالمسجد.

وعلمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية (بجهود البحث الجنائي)، حددت موقع الجاني في وقت قياسي جدًا، وتم القبض عليه فورًا

هذا وستوافيكم «عاجل»، بالتفاصيل لاحقًا..