وزارة الشؤون الإسلامية: إغلاق 7 مساجد بـ4 مناطق بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة- عبر حسابها على تويتر- أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ61 يومًا الماضية وصل إلى 526 مسجدًا، تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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