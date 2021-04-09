لقاح كورونا.. «الخثلان» يوضح أن التطعيم لا يفسد صوم رمضان

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نهار رمضان لا يفسد الصوم.

وأضاف الخثلان (عبر حسابه على موقع تويتر)، أنه مما يكثر السؤال عنه: هل أخذ لقاح كورونا يفسد الصيام؟، والجواب: أن أخذ لقاح كورونا لا يفسد الصيام، لكونه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب.

وأضاف أن لقاح كورونا هو من جنس الإبر العلاجية التي استقرت فتوى معظم العلماء المعاصرين على أنها لا تفسد الصيام.

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