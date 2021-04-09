توضيح مهم من «حساب المواطن» بخصوص هيكلة الأرقام

أوضح برنامج حساب المواطن أن جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «يطلع لي عند إدخال البيانات أن هيكلة رقم الحساب خاطئة، ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة، لا تقم بإدخال كلمة IBAN؛ لأنها ليست جزء من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان».

وعن استقبال الطلبات الجديدة قال: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020».

وأضاف: «ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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