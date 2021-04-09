إحباط تهريب 245.7 كيلو جراما من الهيروين

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 245.7 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها 34.5 كيلوجراما تم ضبطها بقطاع رابغ، و 211.2 كيلوجراما تم ضبطها بقطاع جدة.
وأوضح القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته.
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