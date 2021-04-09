904 إصابات جديدة بـCOVID-19

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 904 حالات مؤكدة وتعافي 540 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7823 منها 898 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 396758 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 382198 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6737 حالة لافتة إلى أنه تم إجراء 71044 فحصا مخبريا.



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