

منفذ الوديعة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طنًا و200 كيلوغرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، مأرب، شبوة.

تأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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16:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / عبور 12 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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