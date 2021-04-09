اقتصادي / المملكة ترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات



الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

رأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 (WTDC-21)، بحضور مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، وأكثر من (300) ممثل من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

ويهدف الاجتماع التحضيري إلى تعزيز المناقشات بين أقاليم الاتحاد الستة (الدول العربية، الأمريكيتين، أفريقيا ، آسيا، والمحيط الهندي، دول الكومنولث، وأوروبا)، وتحديد المواقف المشتركة، والاتفاق على القضايا الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر.

واستُعرض خلال الاجتماع مخرجات فرق العمل التابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وبالخطط الإستراتيجية والتشغيلية، وبقرارات المؤتمر وإعلاناته وأوليات.

يذكر أن الاجتماعات الإقليمية تعمل على تحديد الأولويات وصياغة المبادرات، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات بين الدول الأعضاء، وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق على القضايا

الرئيسية قبل المشاركة في المؤتمر المقرر عقده نهاية العام 2021.

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15:58ت م

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