السعودية اليوم / القصر الملكي في بريطانيا يعلن وفاة الأمير فيلب دوق إدنبره



لندن 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

أعلن قصر بكنجهام بالاس اليوم وفاة الأمير فيلب، دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عاماً.

وقال القصر الملكي في بيان : ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها ، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة .

وأضاف البيان : أن صاحب السمو الملكي توفي هذا الصباح في قلعة وندسور .

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15:45ت م

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