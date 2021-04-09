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تغريم مؤسسة احتفظت ببرامج فك القنوات المشفرة 27 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

تغريم مؤسسة احتفظت ببرامج فك القنوات المشفرة 27 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

غرمت مؤسسة الملكية الفكرية إحدى المؤسسات 27 ألف ريال بسبب حيازتها برامج تمكن من فك القنوات المشفرة.

عقوبة حيازة برامج فك القنوات المشفرة

ونشرت الملكية الفكرية بعض المعلومات عن الجريمة بالقول: “مؤسسة قامت بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية محملة ببرامج تمكن من فك القنوات الفضائية المشفرة ومعدة للبيع تم تغريمها غرامة مالية 27.000 ريال ومصادرة المضبوطات”.

ودعت الملكية الفكرية إلى احترام الحقوق الأدبية والفنية لصاحب الحق والحصول على إذن كتابي منه للوقاية من الوقوع تحت طائلة العقوبات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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