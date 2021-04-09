الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

جريمة تهز تبوك.. سبعيني يقتل إمامًا ومؤذنًا طعنًا داخل المسجد

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

استيقظ أهالي تبوك على جريمة قتل بشعة بحي البوادي، داخل أحد المساجد حيث أقدم شخص كبير في السن بطعن الإمام والمؤذن عقب أن فرغا من صلاة الفجر.

تفاصيل الجريمة البشعة

وتشير التفاصيل المتوفرة حتى الآن إلى أن القاتل دخل إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر وقام بطعن الإمام والمؤذن في السبعينيات من عمرهما ( تحتفظ الصحيفة بالأسماء ) وهما جالسان في مصليهما بعد انتهائهم من الصلاة وذلك بسكين كانت بحوزته حتى فارقا الحياة وقام بالهرب .

الجهات الأمنية تباشر جريمة تبوك

وباشرت الجهات الأمنية مسرح الجريمة وتم تحديد هوية الشخص ومنزله في وقت قياسي وتم القبض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص. وبحسب المصادر فإنه كانت هناك خلافات شخصية سابقة بين القاتل والمقتولين. وسنوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات الأمنية.

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