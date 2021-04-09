شكرا لقرائتكم خبر عن «ملحقية إسبانيا» تعتمد تنفيذ 40 برنامجاً سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمدت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد 40 مبادرة ونشاطاً سنوياً وذلك خلال تدشين هويتها وإستراتجياتها الثقافية الجديدة للسنوات الثلاثة القادمة 2021-2024، أمس بحضور الملحق الثقافي أ.د. سعيد المالكي وأعضاء الملحقية.

وتعتمد رؤية الهوية الجديدة للملحقية على التميز في بناء المبتعث والريادة الإبداعية في المجالات العلمية والثقافية، فيما تتضمن رسالتها تقديم أفضل الخدمات للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في إسبانيا ودول الإشراف، وتبني وتنفيذ المبادرات العلمية والثقافية بأساليب إبداعية.

وترتكز إستراتيجية الملحقية على 4 أهدف، وهي: توفير بيئة محفزة وجاذبة للمبتعثين وتعزيز قدراتهم وتطوير آليات احترافية للتواصل معهم، وتوثيق العلاقة مع الجامعات الإسبانية ودول الإشراف، والعمل على إضافة الجامعات وتخصصاتها العلمية المتميزة ضمن مسارات الابتعاث والجامعات الموصى بها، وإقامة شراكات فاعلة بين المؤسسات والمراكز العلمية والثقافية السعودية ودول الإشراف، وتقديم برامج ومبادرات وأنشطة علمية وثقافية لتعزيز جسور التواصل بين السعودية وإسبانيا ودول الإشراف.

من جهة أخرى، زار الملحق الثقافي أ.د. سعيد المالكي، وبحضور د.حمد آل معمر جامعة كمبلوتنسي العريقة في العاصمة مدريد، وكان في استقبالهم وكيل الجامعة للعلاقات الدولية البروفيسور دماسو لوبيز، وناقش الاجتماع برامج التعاون في بحوث الابتكار والبيئة والتدريب الطبي وإمكانية إقامة برامج ماجستير مشتركة مع الجامعات السعودية.