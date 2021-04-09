شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفت هيئة الغذاء والدواء الشائعة المنتشرة بأن الشاي المعبأ في أكياس يدمر الجهاز الهضمي والكلى والعظام، وأنه أحد أهم أسباب الإصابة بالعقم والسرطان.

وأكدت «الغذاء والدواء» أن أكياس الشاي الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تكفل سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك.

جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع «تويتر» حول مدى صحة مقطع فيديو متداول عن خطورة أكياس الشاي.