السعودية اليوم / باكستان تسجل 5312 إصابة جديدة بكورونا



إسلام آباد 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5312 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710829 إصابات، منها 69811 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15229 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 625789 حالة.

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14:31ت م

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إسلام آباد 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5312 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و105 وفيات.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710829 إصابات، منها 69811 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15229 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 625789 حالة.// انتهى //14:31ت م0054

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