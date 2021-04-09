السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1,875 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات



أبوظبي 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1,875 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480,006 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,526 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,939 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 464,971 حالة.

// انتهى //

14:22ت م

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أبوظبي 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1,875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480,006 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,526 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,939 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 464,971 حالة.// انتهى //14:22ت م0053

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