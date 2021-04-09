السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا



كوالالمبور 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية ‏بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا أمس، حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للتمور في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ بمقر ‏الملحقية بكوالالمبور.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين في شهر ‏العطاء، الذي يقام حول دول العالم من بينها مملكة ماليزيا‏، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك ‏وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.‏

بدوره أوضح الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للتمور تم توزيعها على جميع الولايات الماليزية ما بين مفتين وجمعيات وغيرها من الجهات الرسمية في البلاد، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، خصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

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14:07ت م

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