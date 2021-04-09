السعودية اليوم / مقتل 11 جنديًا على يد مسلحين وسط نيجيريا



أبوجا 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

قتل 11 جنديًا من الجيش النيجيري بينهم ضابط على أيدي مسلحين مجهولين في محافظة بينوي بوسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما، في بيان أن الجنود كانوا في مهمة روتينية عندما تعرضوا للهجوم، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في البداية عن فقدان الجنود، أثناء قيامهم بمهمة روتينية، لكن فريق البحث والإنقاذ عثر على جثثهم في وقت لاحق.

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13:58ت م

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