السعودية اليوم / إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك



رفحاء 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية الخطة المتكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، مما يمكن المصلين من أداء عبادتهم بكل خشوع واطمئنان.

ورصدت وكالة الأنباء

وأوضح مدير ادارة المساجد والدعوة والإرشاد برفحاء محمد بن سعيد الخمعلي اكتمال خطة الإدارة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس

وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة.

// انتهى //

13:54ت م

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رفحاء 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية الخطة المتكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، مما يمكن المصلين من أداء عبادتهم بكل خشوع واطمئنان.ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها في عدد من الجوامع والمساجد برفحاء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال وضع الملصقات الإرشادية والنظافة العامة، وتوفير أدوات التعقيم ووضوح علامات التباعد بين المصلين وغيرها.وأوضح مدير ادارة المساجد والدعوة والإرشاد برفحاء محمد بن سعيد الخمعلي اكتمال خطة الإدارة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، لافتاً إلى أنه تم توجيه الأئمة إلى الالتزام والمواظبة والقيام بواجبهم وفتح أبواب المساجد في الأوقات المحددة وضبط درجة الصوت في مكبرات الصوت.وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة.// انتهى //13:54ت م0047

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