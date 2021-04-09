السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان في المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

أدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس

واستقبلت جميع إدارات المسجد النبوي المصلين القادمين إلى المسجد بتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.

// انتهى //

13:51ت م

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المدينة المنورة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لقاصدي المسجد النبوي الشريف .واستقبلت جميع إدارات المسجد النبوي المصلين القادمين إلى المسجد بتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.// انتهى //13:51ت م0045

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