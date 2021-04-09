السعودية اليوم / اليابان تسجل 3302 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3302 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 498106 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9348 وفاة.

// انتهى //

13:37ت م

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طوكيو 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 498106 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9348 وفاة.// انتهى //13:37ت م0039

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