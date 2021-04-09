مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال رمضان 1442

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وحدة الرصد في مرصد المجمعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا حيث سيقوم المرصد – بإذن الله تعالى – برصد هلال شهر رمضان 1442هـ حسب تقويم أم القرى.

موعد رصد هلال رمضان

وأوضح المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي: بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م حسب تقويم أم القرى؛ تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس، بينما يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة، وبارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

المحكمة العليا تدعو لتحري الهلال

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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