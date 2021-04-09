منتزهات وحدائق #حفر_الباطن تعاني الإهمال قبل رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - فوا الأسلمي – حفر الباطن

تعاني المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة حفر الباطن من الإهمال وقلة الصيانة الدورية، الأمر الذي أجبر المنتزهين على هجرها بعد أن تحولت المسطحات الخضراء إلى شجيرات مرتفعة يصعب على المتنزهين الجلوس عليها بالإضافة إلى أشجار مؤذية للأطفال.

غياب الصيانة

وقال متابعات الخليج 365 بدر المطيري إن الحدائق تعتبر متنفسًا للأهالي لقضاء وقت فراغهم بالخروج للتنزه نحو الحدائق نظرًا لما تحتويه من مسطحات خضراء وألعاب ترفيهية للأطفال ولكن بكل أسف ومع الإقبال على شهر رمضان تعاني أغلب منتزهات حفر الباطن الإهمال نظرًا للغياب التام للصيانة.

عزوف عن المنتزهات

وأشار متابعات الخليج 365 فيصل العنزي إلى أن متنزه أبو موسى الأشعري يعتبر من المتنزهات المهمة ومن المفترض أن يكون الاهتمام به بشكل مستمر إلا أنه أصبح غير صالح أبدًا للتنزه حيث كنت في وقت سابق أتردد مع أبنائي للمتنزه ولكن الآن لا نستطيع ذلك نظرًا لوجود شجيرات طويلة مخيفة لا نعلم ما يوجد تحتها.

وقفة صادقة من المسؤولين

ولفت أحمد الشمري أن الأمانات في مختلف مناطق المملكة تتسابق في زيادة الرقعة الخضراء من خلال المتنزهات إلا أنه في حفر الباطن بات هذا الأمر معكوسًا فيومًا بعد يوم يختفي لون الحدائق الأخضر نتيجة إهمال صيانتها، فكلنا أمل بوقفة صادقة من المسؤولين في الأمانة لإنقاذها قبل أن يهجرها المتنزهون بشكل تام خصوصًا أن شهر رمضان على الأبواب.

مصادر “ متابعات الخليج 365 ” توضح السبب

ومن جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ “متابعات الخليج 365” أن سبب عدم صيانة المتنزهات يعود لعدم وجود عماله بعد انتهاء عقد المقاول السابق، وترسية عقد صيانة المتنزهات على مقاول جديد الذي لم يبدأ في عمله بسبب جائحة كورونا التي على إثرها لم يستطع استقدام عمالة من الخارج.

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