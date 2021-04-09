شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 61 يوماً 526 مسجداً تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر، اليوم، أن المساجد المغلقة 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بهما ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، 4 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة عسير و3 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين، كما أكدت أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.