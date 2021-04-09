اخبار السعوديه

أطرف الكاريكاتيرات حول قدوم رمضان ومشاكل العاملات المنزليات

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

︎ :

.

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في كل عام تتكرر أزمة العاملات المنزليات، حيث يزداد الطلب عليهن، وتبعاً لذلك ترتفع رواتبهن، هذا إلى جانب هروب البعض منهن للعمل عند أسر أخرى بمبالغ أكبر.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع…

عبدالله جابر- مكة

739a24d8-9b13-4870-9d35-8720b6ff8f0a.jpg

عبدالله المرزوق- الجزيرة

0f0d45d3e1.jpg

علي الغامدي- الجزيرة

42ff58512b.jpg

مفرح الزيادي- الجزيرة

fe690683ce.jpg

عبدالله المرزوق- الجزيرةb67fff0730.jpg

فهد الخميسي- الاقتصادية

65bae767e8.jpg

عبدالله جابر- مكة

a76cd75ba7.jpg

عبدالله المرزوق- الجزيرة

f928368e12.jpg

عبدالله جابر- مكة

f8b700c731.jpg

Source akhbaar24.argaam


كانت هذه تفاصيل خبر أطرف الكاريكاتيرات حول قدوم رمضان ومشاكل العاملات المنزليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا