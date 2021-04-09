أطرف الكاريكاتيرات حول قدوم رمضان ومشاكل العاملات المنزليات

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مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في كل عام تتكرر أزمة العاملات المنزليات، حيث يزداد الطلب عليهن، وتبعاً لذلك ترتفع رواتبهن، هذا إلى جانب هروب البعض منهن للعمل عند أسر أخرى بمبالغ أكبر.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع…
عبدالله جابر- مكة
عبدالله المرزوق- الجزيرة
علي الغامدي- الجزيرة
مفرح الزيادي- الجزيرة
عبدالله المرزوق- الجزيرة
فهد الخميسي- الاقتصادية
عبدالله جابر- مكة
عبدالله المرزوق- الجزيرة
عبدالله جابر- مكة
Source akhbaar24.argaam
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